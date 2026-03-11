3月11日発表

Bethesda Game Studios はオンラインRPG「Fallout76」のXbox Series X|S/Xbox One版において、3月11日、年内にサブスクリプションサービス「Fallout 1st」を2026年後半に提供を開始することを発表した。

「Fallout 1st」は、「Fallout76」のサブスクリプションサービス。月額1,500円で利用でき、プライベートアドベンチャーとカスタムワールドへのアクセス、限定の実用アイテムやコスメティックアイテム、決められたAtoms(ゲーム内通貨)、その他の特典が受け取れる。

プライベートアドベンチャーはフレンドを含め最大8人で一緒にプレイでき、資源の収集なども他のプレーヤーに邪魔されず収集できるといったことができる。ユーザーにとって頼もしいのがクラフト用の部品を無制限で集められる「スクラップボックス」だろう。プレイを快適にしてくれるサービスだ。

本サービスはSteam版や、PS4/5版では販売されているが、国内のXbox Series X|S/Xbox One版ではサービスを受けることができなかった。今回ファンの要望で国内のXbox Series X|S/Xbox Oneのユーザーも2026年後半にサービスを受けることができるようになったという。

(C) 2024 ZeniMax Media Inc. All Rights Reserved.