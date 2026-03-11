「これはぜったいリピする」【コストコ】おやつ時間が華やぐ「スイーツ」をチェック♡

【コストコ】ではおやつ時間が華やぐ、見た目にも要注目の「スイーツ」がそろい踏み。自分へのご褒美として満喫したり、みんなでシェアしたりしながら、優雅なひとときを過ごしませんか？ 今回は、マニアがリピート買いすることを決めたスイーツや、いちごを使ったスイーツなど、一度は食べてみたくなるようなコストコのスイーツをピックアップしました。

華やかなデコレーションのミルフィーユ

フレッシュないちごがトッピングされた、華やかなデコレーションが可愛らしい「いちごのミルフィーユ」。パイ生地にサンドされているのは、インスタグラマー@potipoti212さんいわく「甘い硬めのカスタードクリーム」「中にもいちご」とのこと。まろやかなクリームの甘さや、いちごの甘酸っぱさも感じられて、バランス良く楽しめそうです。クリームがたっぷりと入っている分、生地との食感の違いがクセになるかも。

高級感のある見た目 & 食べやすそうなサイズ感

6個入りで食べやすそうなサイズ感が嬉しい「フォンダンショコラ」。カットの手間なく、そのままササッとシェアできるお手軽感も魅力的です。深みのある色合いの生地に、粉糖をふりかけた高級感のある見た目もたまりません。さらに甘さが欲しい時は、ホイップクリームを添えても良さそう。

ほんのりピンクの断面が可愛いスイーツ

断面のほんのりとしたピンク色が可愛い、「クレープバウムいちご味」。いちご風味のクリームが使われており、甘酸っぱく、さっぱりとした味を楽しめそう。まるごと1本入っているので、食べたい大きさに切り分けてシェアできます。生地はグルグルと何重にも巻いており、ほどよい食べ応えも感じられそうです。

とろける食感が楽しめるかも！

@potipoti212さんが「これはぜったりリピする！」と絶賛している、「カスタードシュークリーム」。コロンとしたフォルムが可愛く、焼き色がついて美味しそうなシュークリームが6個入っています。@potipoti212さんによると「サクサクのシュー生地にたっぷりのカスタードクリーム」とのことで、柔らかな口当たりに癒されるかも。1個ずつお皿に乗せれば、特別感のあるおやつ時間を演出できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino