この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

“ミスタータイガース”こと掛布雅之氏が、自身のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」を更新し、WBC台湾戦を振り返った。大谷翔平選手の活躍を絶賛する一方で、台湾チームの現状について厳しい見解を示した。



掛布氏はまず、プレミア12での好成績から世界ランキング2位につける台湾チームについて言及。試合前は「台湾の初戦ってのは、結構ポイントになるな」と考えていたという。しかし、試合が始まるとその印象は覆された。「ピッチャーがですね、スピード、コントロール、ともにないし悪いですね」と、台湾投手陣のレベルに疑問を呈した。



日本の打者に対して、ほとんどが打ちやすいゾーンに球が集まり、150キロを超える速球もほとんどなかったと指摘。「今の日本の野球、日本のピッチャーのレベルを考えると、150キロを超えないピッチャーが日本のバッターを抑えるためには、相当低めのボールの精度がいいか、両サイドのコントロールがいいか」という条件が必要だとし、そのいずれも満たしていなかったと分析した。



その上で、この試合の勝因について「すべては1番大谷翔平選手、初球ライト線ツーベース。これが全てじゃない？」と断言。この一打によって日本ベンチが安心したと語った。さらに、2打席目の満塁ホームランについても言及。少し泳がされながらも、右足のつま先で体重を支え、バットのヘッドが前に出ていく理想的なスイングだったと技術力を絶賛した。



最終的に試合は13-0で日本のコールド勝ちとなったが、掛布氏は7回まで試合ができたことで多くの投手を試すことができた点をポジティブに評価。次の韓国戦に向けても「大丈夫でしょう」と、侍ジャパンの勝利に太鼓判を押した。