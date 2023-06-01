¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë£³Ç¯Á°à¸Î°Õ»àµåáÈ¯¸À¤Î´Ú¹ñ±¦ÏÓ¤¬¹¥Åê¡ÖÍ£°ì¤Î°Ö¤á¡×¡ÖºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤ò»°¼ÔËÞÂà¤À¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Ï½ÉÅ¨¡¦ÆüËÜ¤ÎÊÉ¤ò¤Þ¤¿¤â±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££×£Â£Ã¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¡¦ÆüËÜÀï¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅê¼êÎÏ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÏªÄè¡£Ç´¤êÀÚ¤ì¤º¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢£¶¡½£¸¤ÈµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï£·Åê¼ê¤òÅêÆþ¤·¤Æ£¸¼ºÅÀ¡¢£·°ÂÂÇ¡¢£¶»Íµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â£¶²óÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç£´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¸µ£Ë£Â£Ï¤Î¼é¸î¿À¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯Åê¼ê¡Ê¹âÍ¤¼â¡á£²£·¡Ë¤¬µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò»°Èô¡¢²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤òÍ·¥´¥í¡¢Â¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÍ·¥´¥í¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢Á°²ó£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤ÎËÜÈÖÁ°¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤ÏÅê¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¿¬¤È¤«ÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÅö¤Æ¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤Èà¸Î°Õ»àµåáÈ¯¸À¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿Åê¼ê¡£·ë¶É¡¢Ä¾Á°¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¼ó¤òÄË¤á¤Æ¶ÛµÞµ¢¹ñ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤¬»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£±£µ£´¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼»Â¤ê¤ËÀ®¸ù¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Îà¹äÏÓÉü³èá¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍÞ¤¨¤¿¡££±£µ£´¥¥í¤ò¥É¥ó¡ª¡¡ÆüËÜÀï£±£±Ï¢ÇÔ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍ£°ì¤Î°Ö¤á¤À¡£Áê¼ê¤¬ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë·ë²Ì¤À¡£¼«¤é¤Î¼ÂÎÏ¤òÁ´À¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡×¤ÈÀå²ÒÁûÆ°¤òÊ§¿¡¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âºÇ¹â¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£