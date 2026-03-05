【バニーガーデン2】 2026年春 発売予定 価格：3,480円 CEROレーティング：D（17才以上対象）

qureateは、Nintendo Switch/Steam用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」を2026年春に発売する。価格は3,480円。

本作は、紳士たちの憩いの場「バニーガーデン」に通い、個性豊かなキャストたちと心を通わせていく恋愛アドベンチャーゲームの最新作。おなじみのキャストたちとの再会に加え、新たなキャストも仲間入りし、前作を超える濃密なひとときを楽しめる。“お紳士のお遊び”もさらに進化し、楽しみ方はプレーヤー次第。つらい日常を忘れて、甘くてドッキドキな夜を楽しもう。

【ストーリー】

乾田杯人（名前変更可能）は、職場での重大なミスにより職を失い、

すべてに絶望していた。

やけ酒を求め、いつもの大衆居酒屋へ向かおうとしたそのとき……、しょぼくれた表情のあなたに、ひとりの女性がふいに声をかけてきた。

それこそが、運命の出会い……。

彼女に導かれるまま足を踏み入れた先は、ウサギのように愛らしい女性たちがもてなす、お紳士のための憩いの場……、「BUNNY GARDEN（バニーガーデン）」だった。

この出会いが、彼女たちの、そして、あなたの人生にどのような変化をもたらせるのか。

それはすべてあなた次第……。

前作とは異なる世界線で描かれる、新たな「バニーガーデン」。

まだ見ぬキャストと新しい物語が、あなたをお待ちしています。

キャスト紹介

花奈（かな）

CV：星谷 美緒

屈託のない笑顔で誰とでも分け隔てなく接する、バニーガーデンの太陽のような存在。その明るさと優しさに、気づけばお客さんも心をほどかれている。けれどその笑顔の裏には、ある夢を追う強い覚悟が――。

笑顔満開（※）みんなのひだまりバニー

（※）白抜きハート

凜（りん）

CV：鈴木 絵理

バニーガーデンのムードメーカー。自由奔放でフレンドリー、初対面のお客さんにも平然とタメ口で距離を詰めてくるタイプ。時には小悪魔みたいに挑発して反応を楽しむなど、振り回される人が続出中。けれど、その奔放さの裏にはちょっとギャップのある一面も──。

実は激重オタク！？ ギャップ満載バニー

美羽香（みうか）

CV：田澤 茉純

思ったことをためらいなくズバッと言い放つ、バニーガーデンの“毒舌担当”。その鋭すぎるひと言で心を刺されたお客さんは数知れず。けれど、そこに悪意はまったくない。むしろ彼女の率直さと一切ブレない姿勢が、いつの間にかクセになってしまう不思議な魅力を持つ。

刺さるけど癖になる、毒舌バニー

英梨紗（えりさ）

CV：首藤 志奈

体験入店のキャスト。そっけない態度を取りがちだが、実はとても優しく気配りもできるツンデレ気質の女の子。主人公のなにげない一言や仕草だけで、すぐに“そっち方面”へ妄想が暴走してしまう重度の妄想癖の持ち主。

気が強そうに見えて、実はロマンチックなシチュエーションを思い描くのが大好きで、ひとりでその妄想世界に浸ってしまうこともある。

後ろ姿でトレンド入り！ 体験入店のツンデレバニー

ゲームシステム

お酒を片手に、キャストとの甘くて楽しいひとときを

バニーガーデンは、紳士のための癒やしとトキメキに満ちた社交場。豊富に揃ったお酒やおつまみを味わいながら、個性豊かなキャストたちとの会話を存分に楽しめる。キャストの好みに合わせたメニューを注文すれば、好感度が上がることも。さらに、お酒が進み彼女たちが酔うと、普段は見せない一面を覗かせてくれるかもしれない。

記憶していた会話が、関係を一歩進める

キャストとの会話の中で、以前に話した内容を覚えているか確かめられることがある。その際は、キーワードを組み合わせて質問に答えよう。正解すれば、会話を覚えていたことが嬉しくて、好感度が大幅にアップする。

今宵、オキニが唄う一曲に、心も酔いしれる

それぞれのキャストには“1人1曲の持ち歌”があり、ノリノリで盛り上がるあの子の歌声に、思わず聞き惚れてしまうかもしれない。酔った状態で歌ってもらうと、普段は見られない意外な一面が飛び出すこともある。

「お紳士の遊び」が全部まとめてパワーアップ！

バニーガーデンでは、キャストからのお誘いで紳士向けの遊びを楽しむことができる。手押し相撲や、キャストがルーレットの指示に合わせて手足を動かすTゲーム、さらに様々なポーズで撮影できて収集も楽しいチェキ撮影など、前作で支持された「お紳士の遊び」がすべてパワーアップしており、チェキ撮影やTゲームはキャスト2人で楽しめる。

新たな「お紳士の遊び」がドドンと登場！

本作では、新たな「お紳士の遊び」が楽しめるようになった。ASMRでドキドキが倍増する「目隠し鬼」、よそ見厳禁の「カルタ合戦」、そして食べさせたり食べさせられたりする禁断の「あーんゲーム」など、紳士の理性が揺らぐ“危険なお遊び”が遊べる。

VIPルームは、ふたりだけの秘密基地

キャストと親密になると、2人だけの時間をゆっくり過ごせるVIPルーム（個室）に誘われることがある。VIPルームでは、お互いの距離がグッと縮まり、好感度を上げる絶好のチャンス。VIPだけが楽しめる“お紳士様総立ち”の光景を目にできることもある。ただし、個室料金が別途かかってしまうので財布と相談しながら利用しよう。

耳元で、とろけるひととき。VIP専用「ASMR」搭載！

VIP専用「ASMR」が今作でも用意されている。キャストたちによる甘く、そして思わずドキッとするようなイチャラブボイスをイヤホンやヘッドホンで体感できる。時には、2人がかりで迫られるシチュエーションもある。

平日は労働、週末は天国

バニーガーデンは、週末のみの営業となっているため、平日は店に通うための軍資金を稼ぐ日々。友人の仕事を手伝って週払いで稼いだり、週末にバニーガーデンに行きたい気持ちをグッと抑えて派遣の仕事に入ったりと、働き方はプレーヤー次第。ハイリスク・ハイリターンのギャンブルで一気に稼ぐこともできるが、自己責任となる。

身を削ってでも“オキニ”に会いに行くのがお紳士のたしなみ！

自室にある家具や私物をフリマサイトで売却して、バニーガーデンへ行くための軍資金を捻出することもできる。出品するほど部屋から物が減っていく、ちょっとリアルな寂しさも体感できるかもしれない。

また、バイト先で好意としてもらったお土産なども出品可能。母親から届く仕送りイベントもあり、それさえもお店やギャンブルに使ってしまうという、少し心がチクッとする遊び方もできる。心を鬼にして“通う力”を絞り出すのも、お紳士のたしなみ。

PTA（パンツ・たくさん・ありがとう）で身も心もギンギンに！

キャストのはいているパンツは日によって変わる。ふとした瞬間に“致し方なく”見えてしまうパンツを日々チェックするのも、楽しみ方のひとつ。パンツや黒ストッキングをプレゼントすると、それをはいて出勤してきてくれることもある。これが「PTA（パンツ・たくさん・ありがとう）システム」。200種類以上のパンツが登場する。

プラットフォーム別仕様比較

【画面写真】

※詳しくは公式サイトにて公開されている。

(C)2026 qureate