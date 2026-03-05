鶏ささ身と新玉ネギのマリネサラダ【材料】（2人分）鶏ささ身 2本酒 大さじ 1新玉ネギ 1/4個<マリネ液>砂糖 少々酢 大さじ 1/2塩 少々ベビーリーフ 1袋【下準備】1、鶏ささ身は筋を引く。2、ベビーリーフは洗って水気をきる。3、ボウルに＜マリネ液＞を合わせておく。【作り方】1、新玉ネギは縦薄切りにし、＜マリネ液＞を合わせたボウルに入れて和え、30分置く。2、鍋に湯を沸かして酒を加え、鶏ささ身を入れて火を止める。鍋に蓋をしてそのまま粗熱を取る。3、鶏ささ身を手でほぐして(1)と合わせ、ベビーリーフと共に盛り合わせる。【このレシピのポイント・コツ】レシピでは新玉ネギ1/4個分を使っていますが、幅広い料理に合わせられるのでたっぷり作って常備菜にすると便利です。