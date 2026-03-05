みずみずしい春のごちそう【新玉ネギ】の人気サラダレシピ8選〜辛くない味つけのコツや絶品アレンジ
春にしか出会えない「新玉ネギ」は、みずみずしさとやわらかな甘みが最大の特徴。今回は、その魅力を生かしたサラダレシピ8選をご紹介します。
定番のおかかサラダから、おもてなしにぴったりの洋風サラダまで、今だけのおいしさをたっぷり堪能しましょう！
【辛みマイルド】鶏ささ身と新玉ネギのマリネサラダ
生の玉ネギの辛みが苦手な方にこそ試してほしい一品。甘酢で和えて少し置くことで、新玉ネギの甘みが引き立ち、驚くほど食べやすくなります。しっとりした鶏ささ身と合わせれば、ダイエット中も満足感のあるヘルシーな主菜サラダに。
■組み合わせいろいろ！ 新玉ネギのサラダレシピ7選
新玉ネギ、サクラ貝割れ、キュウリの鮮やかな彩りが食欲をそそる時短メニューです。レモンを効かせた自家製ドレッシングが、素材の甘みと相性抜群。たっぷりのかつお節が旨みをプラスし、サラダながら白いごはんにもよく合う一皿です。
肉厚で甘いパプリカを組み合わせた、子どもも喜ぶカラフルサラダ。ハムを加えることで程よいボリュームが出て、朝食にも重宝します。和・洋・中どんなドレッシングとも馴染むため、その日の献立に合わせて味つけを変えて楽しみましょう。
淡白になりがちな新玉ネギに、焼き海苔の香ばしさをプラスしたアイデアレシピ。セロリの爽やかな香りがアクセントになり、くせになる味わいです。歯応えのある野菜を組み合わせているので、お肉がなくても食べ応え十分。体の中から整う一品です。
タコの赤と新玉ネギの白が食卓をパッと華やかに彩る、おもてなしにも最適な一皿です。タコと玉ネギを事前にドレッシングで和えておくことで、味がしっかりなじみ、お店のような仕上がりに。タコの代わりにボイルエビを使っても、豪華に決まります。
新玉ネギの時期に出回る、甘くてやわらかな春ニンジンを贅沢にトッピング。オレンジ色が加わることで目からも春らしさが感じられますよ。ポン酢しょうゆとゴマ油の中華風ドレッシングは、ビールや日本酒との相性も良く、おつまみとしても優秀な一品です。
新玉ネギの風味が、スモークサーモンの繊細な旨みを引き立てる上品なサラダです。サーモン自体の塩気があるので、ドレッシングは控えめにするのがおいしさのコツ。キリッと冷えた白ワインとのマリアージュを楽しみたい夜にぴったりです。
ホクホクした旬のソラ豆と、シャキシャキした新玉ネギ。春の味覚を一度に堪能できる贅沢なコンビです。粒マスタードと甘酢のドレッシングが、揚げ物の付け合わせにもうれしいさっぱりした後味を演出。春の訪れを五感で楽しめる、彩り豊かな一皿です。
■今だけの「甘み」を存分に楽しむサラダ習慣
普通の玉ネギよりも水分が多く、加熱しなくてもおいしく食べられる新玉ネギ。血液をサラサラにするとされる成分も豊富で、この時期の健康管理にも役立ちます。
和風から洋風まで幅広いアレンジで、短い旬の味を毎日の食卓に賢く取り入れてみてくださいね。
(ともみ)
鶏ささ身と新玉ネギのマリネサラダ
【材料】（2人分）
鶏ささ身 2本
酒 大さじ 1
新玉ネギ 1/4個
<マリネ液>
砂糖 少々
酢 大さじ 1/2
塩 少々
ベビーリーフ 1袋
【下準備】
1、鶏ささ身は筋を引く。
2、ベビーリーフは洗って水気をきる。
3、ボウルに＜マリネ液＞を合わせておく。
【作り方】
1、新玉ネギは縦薄切りにし、＜マリネ液＞を合わせたボウルに入れて和え、30分置く。
2、鍋に湯を沸かして酒を加え、鶏ささ身を入れて火を止める。鍋に蓋をしてそのまま粗熱を取る。
3、鶏ささ身を手でほぐして(1)と合わせ、ベビーリーフと共に盛り合わせる。
【このレシピのポイント・コツ】
レシピでは新玉ネギ1/4個分を使っていますが、幅広い料理に合わせられるのでたっぷり作って常備菜にすると便利です。
■組み合わせいろいろ！ 新玉ネギのサラダレシピ7選
新玉ネギのおかかサラダ
新玉ネギ、サクラ貝割れ、キュウリの鮮やかな彩りが食欲をそそる時短メニューです。レモンを効かせた自家製ドレッシングが、素材の甘みと相性抜群。たっぷりのかつお節が旨みをプラスし、サラダながら白いごはんにもよく合う一皿です。
新玉ネギとパプリカのサラダ
肉厚で甘いパプリカを組み合わせた、子どもも喜ぶカラフルサラダ。ハムを加えることで程よいボリュームが出て、朝食にも重宝します。和・洋・中どんなドレッシングとも馴染むため、その日の献立に合わせて味つけを変えて楽しみましょう。
新玉ネギのヘルシーサラダ
淡白になりがちな新玉ネギに、焼き海苔の香ばしさをプラスしたアイデアレシピ。セロリの爽やかな香りがアクセントになり、くせになる味わいです。歯応えのある野菜を組み合わせているので、お肉がなくても食べ応え十分。体の中から整う一品です。
タコと新玉ネギのサラダ
タコの赤と新玉ネギの白が食卓をパッと華やかに彩る、おもてなしにも最適な一皿です。タコと玉ネギを事前にドレッシングで和えておくことで、味がしっかりなじみ、お店のような仕上がりに。タコの代わりにボイルエビを使っても、豪華に決まります。
オニオンスライスサラダ
新玉ネギの時期に出回る、甘くてやわらかな春ニンジンを贅沢にトッピング。オレンジ色が加わることで目からも春らしさが感じられますよ。ポン酢しょうゆとゴマ油の中華風ドレッシングは、ビールや日本酒との相性も良く、おつまみとしても優秀な一品です。
新玉ネギとスモークサーモンのサラダ
新玉ネギの風味が、スモークサーモンの繊細な旨みを引き立てる上品なサラダです。サーモン自体の塩気があるので、ドレッシングは控えめにするのがおいしさのコツ。キリッと冷えた白ワインとのマリアージュを楽しみたい夜にぴったりです。
ソラ豆と新玉ネギのサラダ
ホクホクした旬のソラ豆と、シャキシャキした新玉ネギ。春の味覚を一度に堪能できる贅沢なコンビです。粒マスタードと甘酢のドレッシングが、揚げ物の付け合わせにもうれしいさっぱりした後味を演出。春の訪れを五感で楽しめる、彩り豊かな一皿です。
■今だけの「甘み」を存分に楽しむサラダ習慣
普通の玉ネギよりも水分が多く、加熱しなくてもおいしく食べられる新玉ネギ。血液をサラサラにするとされる成分も豊富で、この時期の健康管理にも役立ちます。
和風から洋風まで幅広いアレンジで、短い旬の味を毎日の食卓に賢く取り入れてみてくださいね。
