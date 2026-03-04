この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「デジタル断捨離」と題した動画を公開しました。今回は、見落としがちなスマートフォンのデータを整理する「スマホの中の捨て活」の様子を紹介。膨大な数のIDやパスワードを整理し、セキュリティリスクを減らすための地道な作業工程を公開しています。



動画の冒頭、投稿者は「見落としがちなスマホの中の捨て活」として、iPhoneの設定画面からパスワード管理機能を確認します。そこに保存されていたIDとパスワードの数は「なんと320件もあった」といい、予想以上の多さに驚きを隠せない様子です。



300以上のサイトに名前や住所、クレジットカード情報などの重要な個人情報が登録されたままになっている状況に対し、「怖すぎる」と率直な心情を吐露。セキュリティ面での不安を感じた投稿者は、現在は使っていないサイトを「1件ずつ地道に退会」する作業に着手します。



作業は長時間に及び、「6時間以上かけて135個削除した」と報告。画面には、削除済み項目に135件のデータが移動され、不要なアカウントが整理された様子が映し出されています。投稿者は、部屋の片付けをするように「物だけでなく、デジタルデータも整理すると、家族にも自分にも安心です」と語り、もしもの時に備えて情報をスリム化しておくことの重要性を説いています。



放置しがちなデジタルデータの整理は、セキュリティ対策としても有効な手段といえそうです。隙間時間を利用して、自身のスマホの中身を見直してみてはいかがでしょうか。