ファミリーマート（東京都港区）が、有楽製菓（東京都小平市）の人気商品「ブラックサンダー」とのコラボフェアを3月3日に開始。フェアでは、デザートや焼き菓子などコラボ史上最大となる全11種が新登場し、中には大阪・京都といった地域限定「ご当地サンダー」を初めてフューチャーした商品が5種発売されます。

【画像】「おいしそう！」 ファミマ×ブラックサンダー商品を見る！

そこで、大阪のコテコテ感をキャラメル味で表現した「大阪ブラックサンダー」をモチーフにした「ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」と、2種類の宇治抹茶を使用した本格的な抹茶を味わえる「京都ブラックサンダー」をイメージした「宇治抹茶のガトーショコラ」の2種を、オトナンサー編集部員が実際に食べてみました。

「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」は、大阪ブラックサンダーの特長となるキャラメル味が濃厚なのか、気になるところ。一口かじると、チョコのほろ苦さとキャラメルの濃厚な甘さが一気に口の中に広がりました。ほのかにキャラメルの香りも感じられ、“コテコテ感”たっぷり。トッピングされたクッキーがブラックサンダーならではのザクザクとした食感を再現し、「コテコテ＋ザクザク」という体験ができました。価格は268円（以下、税込み）。

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」は、抹茶が苦手な人も楽しめる、ほどよい甘さの抹茶チョコソースが特長。トッピングされたココアクランブルが“ザクザク感”を生み出し、「京都ブラックサンダー」をアップグレードさせたような仕上がり。生チョコのこってりとした味わいが強く、1個食べるだけでかなり満足感がありました。価格は258円です。

そのほか、「大阪ブラックサンダー」をイメージした「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」（348円）、北海道限定の「白いブラックサンダー」をイメージした「白いブラックサンダー チョコクッキー」（248円）、「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」（238円）も新登場。

昨年発売された「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」（268円）が「モチザク感」がさらにアップしてリニューアル登場する上、「ブラックサンダー メロンパン」（198円）、「ピンクなブラックサンダー クッキードーナツ（いちご）」（198円）、「ブラックサンダー チョコタルト」（248円）、「ブラックサンダーチョコモナカ」（348円）、「ブラックメロンパンダーひとくちサイズ」（138円）もラインアップされています。