習慣は怖い…我が子ではなく”キャベツ”をあやす旦那の行動に「間違いなくいいパパ」「無意識の行動にその人の本質が出る」
スーパーで夫が無意識にカートを揺らす姿を捉えた動画がInstagramで2019万回再生、38.1万いいねの反響を呼んだ。投稿したのは想とまりも（@sou_mari03）さん。よく見ると、カートに乗っているのは赤ちゃんではなくキャベツ。「間違いなくいいパパ」「普段から育児に参加してる証ですね」「無意識の行動って、その人の本質が出ますよね」といったコメントが寄せられた。"育児のクセ"が出てしまう旦那さんについて聞いた。
【写真】本当にあやすべきなのは…カートに乗っていない絶好調の息子さん
――旦那様がキャベツを全力で押していることに気づいた瞬間、どのようなお気持ちでしたか。
「よく見る光景なのでおもしろくて動画を回しました」（想とまりもさん）
――スーパーの買い物カートを押ししていることに気づいた旦那様は、どのような反応でしたか。
「少し恥ずかしそうにしてました」
――無意識のうちに「育児のクセ」が出てしまう場面は、他にもありますか。
「お米を抱いてトントン、犬を抱っこしながらゆらゆらなどしています」
――普段、旦那様はどのようにお子様と接していらっしゃいますか。
「よく遊んだり、育児をしてくれています。子供と対等のような感じで遊んでいます」
――最近のご家族の日常で、同じくらい笑ってしまったエピソードはありますか。
「子供がよく家具を運んでくれるので（必要はないところで）、そういう場面を見ながら笑ったりしています」
