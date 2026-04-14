63万回以上視聴され1.6万の「いいね」を集めているのは、飼い主さんが帰宅した喜びをダンスで表現する猫の姿。視聴者からは「大好きなの伝わります」「前世は絶対恋人同士」「カワイイなぁ～眼福眼福！」などのコメントが届いています。 【動画：お父さんが帰ってくると、猫がべったりとくっついて…想像を超える『熱烈なお出迎え』】 お父ちゃんにべったり Instagramアカウント「頑張るふたりと猫2匹」に投稿された