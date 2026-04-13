シンガー・ソングライターのあいみょんが13日、自身のインスタグラムを更新。12日にネット上で広がっていた“結婚疑惑”について言及した。12日にネット上であいみょんが結婚したという情報が出回っていた。この情報について、あいみょんは自身のインスタグラムのストーリーズで「なんか私、知らん間に結婚したことになってるらしい」と触れた。続けて「ラッキーすぎる」と結婚疑惑を喜びつつ「でも結婚した覚えないねん」と