広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ「ビジュ重視」スポーツウェア姿で美ボディ披露「腹筋が綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/01】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが2月27日、自身のInstagramを更新。スポーツウェア姿を披露し、注目を集めている。
【写真】カープ小園選手の24歳美人妻「腹筋が綺麗」美ボディ強調スポーツウェア姿
渡辺は「スポーツウェアもビジュ重視」とコメントし、お気に入りのスポーツウェアを着た姿を複数枚投稿。「ヲリムキムキなのやめれる？」と、トレーニングする様子を披露した。グレーのブラトップに赤いショートパンツを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「可愛い」「スポーツウェア姿もビジュ爆発してる」「腹筋が綺麗」といった反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
