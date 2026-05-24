5月14日、東京地裁。法人税など約1億5700万円を脱税した罪に問われている、実業家でインフルエンサーの黒木麗香被告（38）らの被告人質問が行われた。【写真】ピンヒールにスーツ姿で東京地裁に登場した宮崎被告。“赤白フェラーリ”インスタ投稿、など用意された傍聴席は約40席。開廷30分前に締め切られる抽選券を求めて大勢の人が列をなし、事件への注目度の高さがうかがえた。さらに429号法廷の入り口では電子機器の持ち込