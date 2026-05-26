子どもの誕生日プレゼント、昔ならゲームソフトや自転車あたりが定番だったが、最近はそうもいかないらしい。ガールズちゃんねるに5月下旬、「小学生女児誕生日にリファのドライヤーを欲しがる」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主の小学六年生の娘は、誕生日プレゼントに4万円もする高級ドライヤー「リファ」を欲しがっているという。ネットの影響だそうだ。「YouTubeとtiktokで見た！小中学生インフルエンサーの子が