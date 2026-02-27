Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）が初の東西ドームツアーを開催することを、2月13日に都内で行った会見で発表。

山田涼介のソロ活動活発化で“亀梨和也のトラウマ”再燃…Hey! Say! JUMPファン戦々恐々

6月27、28日に京セラドーム大阪、7月25、26日にソロとして初の東京ドームで全4回公演を行い、20万人を動員予定という。

ソロ活動本格化から約1年でドームツアーを行うことになったが、旧ジャニーズ事務所時代から、STARTO ENTERTAINMENTの所属タレントがソロでドーム公演を行うのは史上初となった。

「JUMP結成時から、メンバーの中でも1番人気の山田は、これまでソロで数々の映像作品で主演を務めている。なので、ソロでもドーム公演を行ってもしっかり集客できる」（スポーツ紙芸能記者）

グループとしては毎年ドームツアーを開催しているものの、最近は、すっかり後輩グループのSnow Man、SixTONES、timeleszの勢いに押されっぱなしだ。

この3組は民放キー局のゴールデン帯（午後7〜10時）で冠番組を持っている（timeleszは4月から）を持っているものの、JUMPの冠番組「いたジャン！」は、フジの平日の深夜帯の放送だ。

「正直、山田以外のメンバーだと伊野尾慧のソロでの活動が目立つぐらい。ソロでの活動が目立っていた中島裕翔は昨年8月に突如脱退してしまった。グループでの活動はコンサートぐらいで、後はソロ活動が中心になるのでは。そうなると、メンバー間の収入格差が広がるばかり」（同前）

■美容へのこだわりは強いが「彼女はいない」

さらに山田はメンバーの中でも人一倍、美容へのこだわりも強く、その端正な風貌は、女性ファンの心を鷲掴みにしている。

そんな、自身の立ち位置がわかっているのか、2月22日公開のYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」では、嵐の二宮和也（42）に「彼女がいない」ことを暴露されていた。

同チャンネルは二宮、元KAT-TUNの中丸雄一（42）、山田、timeleszの菊池風磨（30）の4人のメンバーで構成されていたが、中丸は2024年に既婚者でありながら、女子大生との“アパホテル密会”が週刊文春に報じられて以降、動画には出演していない。

「山田は過去には、モデルの宮田聡子や、志田未来や波瑠、門脇麦などの交際が取り沙汰されましたが、どれも噂の域を超えるものではなく、決定的な証拠はありません。後輩グループの突き上げをくらい、グループがさらにブレイクしきれない中、ソロでの生き残りをかけて、必死で仕事に邁進していることが、現在の“一人勝ち状態”につながっているのでしょう」（アイドル業界関係者）

今後はさらに山田のソロ歌手としての露出が増えていきそうだ。

◇ ◇ ◇

