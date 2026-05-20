Google I/O会場内の「アンドロイド関連技術」ブース 今年もGoogleの開発者会議「Google I/O」の取材にきている。 イベントとしては、検索の刷新やエージェンティックAI時代への移行が大きなテーマだ。ただ、AV Watchとしてはやっぱり「目で見て耳で聞く」ものじゃないとちょっと面白くない。 ということで、会場で、XREALが2026年中に発売を予定している「Project Aura」の実機を体験することができ