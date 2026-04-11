4月11日、元Hey！Say！JUMPで現在俳優として活躍する中島裕翔が結婚を発表。お相手は、女優でモデルの新木優子だ。双方は事務所を通じてコメントを発表した。中島の所属事務所『STATRTO ENTERTAINMENT』の公式サイトでは、同日『中島裕翔に関するお知らせ』と題したニュースを掲載。内容には、《私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます》と結婚を発表。《互いに