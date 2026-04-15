人気グループHey! Say! JUMP山田涼介をめぐり、思わぬ“家族巻き込み型”の炎上が発生している。発端は、都内の焼肉店の前で撮影された一枚の写真だった。問題となっているのは、山田ファンと思われる女性がインスタグラムに投稿した店主とのツーショットだ。写真には、店主と肩を寄せ合い、まるで旧知の仲のように微笑む姿がおさめられており、この“距離感の近さ”が火だねとなり、思わぬ炎上へと発展していった。「この店