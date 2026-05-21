人気ユーチューバー、ヒカル（34）が21日までにXを更新。タレント所ジョージ（71）を巡るネット上の一部臆測を否定した。「ヒカル、今度は所ジョージに噛みつく『所さんって全然面白くなくね？』」との見出しの記事が一部ニュースサイトで拡散されていた。ヒカルは当該記事を引用した上で「なんかデマを流されてるこれは言ってない」と否定した。ヒカルは4月20日公開のYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモ