栃木・上三川町（かみのかわまち）の住宅で起きた強盗殺人事件で、警察は先ほど指示役とみられる夫婦の自宅に家宅捜索に入りました。警察は午前9時半ごろ、指示役とみられる竹前海斗（たけまえ・かいと）容疑者（28）と、妻の美結（みゆう）容疑者（25）の神奈川・横浜市の自宅に家宅捜索に入りました。この事件は5月14日、栃木・上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が胸を刺されるなどして殺害されたもので、指示役とみられ