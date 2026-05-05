ライブ配信での姿に視聴者から不安の声’25年７月９日に個人のインスタグラムアカウントを開設した『Hey! Say! JUMP』の郄木雄也（36）。最近では頻繁にインスタライブを行い、コメントを通じてファンと会話するなど、プライベートな時間を楽しんでいる。しかし、４月上旬に実施したライブ配信では額と鼻のあたりに傷があり、「酔っ払ってケガした」と報告。視聴者から心配の声が上がってしまった。４月２日、郄木は自