「アルコール離れ」が叫ばれる一方で、酒類市場は多様化が進んでいる。クラフトビールもその1つだ。元々は小規模の独立した醸造所が造る、多様で個性的なビールを指していたが、昨今では大手ビール会社の参入も増えてきた注目のジャンルだ。

各社がしのぎを削る中、「ビール業界のオスカー」と呼ばれる世界最古の国際的ビールコンペティションで4年連続金賞を獲得するなど、世界から評価されるブランドが日本にある。450年以上も続く老舗の餅屋・二軒茶屋餅角屋本店が1997年から展開している「ISEKADO（伊勢角屋麦酒）」だ。

いったいなぜ、餅屋がビール事業を始めたのか。二軒茶屋餅角屋本店の21代目当主でISEKADOの代表も務める鈴木成宗（なりひろ）氏に話を聞いた。



老舗餅屋の当主として、ビール事業を育て上げた鈴木成宗氏（写真提供＝ISEKADO）

大学での研究生活から一転、「半径20メートルで完結する生活」に絶望

三重県伊勢市、伊勢神宮への参拝で賑わう町にある二軒茶屋餅角屋本店。創業は天正3年（1575年）、織田信長が武田軍を破った「長篠の戦い」があった年だ。こし餡を薄い餅皮で包んで、きな粉をまぶした「二軒茶屋餅」が看板商品として知られている。

現在は餅だけでなく、味噌や醤油の醸造、ビール醸造の3事業を運営。1990年代の初めまでは会社組織ではなく、身内で切り盛りする「個人商店」で、年商も1億円に満たないほどだった。

鈴木氏は、幼少の頃から自身が後継ぎであることを自覚しながらも、東北大学農学部に進学後は微生物研究に没頭した。海洋性プランクトンや酵母の世界にのめり込み、研究に明け暮れる日々を送った。

大学院に進学して研究を続けたいという思いがありながらも、卒業後は家業を継ぐため伊勢に帰郷。そこで待っていたのは、理想とは真逆の生活だった。

店舗と工場が実家の1階にあり、朝起きて階段を降り、奥で餅を製造し、店先で販売すると1日が終わる。国内外の研究者と競い合っていた大学生活から一転、「半径20メートル」の世界で完結する日々だったという。

「ある意味絶望して、帰って3日後には、このまま一生を終えるのは嫌だと思うようになった」（鈴木氏）

「単に無知だった」本業で稼ぐ年商の数倍をつぎ込み、ビール事業を開始

転機は1994年に訪れた。これまで個人商店だった家業を法人化し、鈴木氏は専務に就任した。同年、酒税法が改正され、ビールの製造免許を取得するための年間最低製造量が、それまでの2000キロリットル以上から60キロリットル以上にまで大幅に緩和された。

ビールといえば酵母。酵母といえば、微生物である。鈴木氏は大学時代に没頭した微生物の世界に再び携われると考え、絶望していた半径20メートルの生活から、世界へ打って出るにも適した商材だとにらみ、即座にビール事業への参入を決断した。

とはいえ、“超”がつくほどの老舗が、すんなりと畑違いの事業に挑戦できるのか。

意外なことに、先代である父は反対せず、むしろ背中を押してくれたという。「長男が日に日に腐っていく様子を見て、新しいことに挑戦させた方がいいと考えたようだ」と鈴木氏は当時を振り返る。

ビール製造免許の取得から工場建築、プラント設置まで数年はかかる。酒造りの基礎を学びつつ、醸造所を餅屋や醤油・味噌の工房が立つ一角に建設。ビール事業の人材も採用した。

そして1997年、伊勢角屋麦酒がついに誕生した。醸造免許の許認可権を持つ国税庁の方針で、醸造所には飲食店の併設が求められていたため、100席規模のレストランも開業している。設備投資に投じた金額は約2億円。当時の年商8000万円の2.5倍に上った。

「現在の事業規模に換算すると数十億円の投資と同じ。覚悟を決めたと言えばかっこいいが、単に無知だった」（鈴木氏）

並々ならぬ覚悟と大金を注ぎ込んだビール事業の滑り出しは順調だった。ペールエール、ヴァイツェン、スタウトの3種類を定番商品とし、併設したレストランも当初は賑わったという。

品質問題などでブームが一瞬で終焉、無給生活が続いた

しかし、半年後には状況が一変。観光シーズンが終わるとレストランの客足は止まった。ビール自体も「オフフレーバー（ビール本来の風味を損なう香りや味）」が多発し、品質が安定しない。設備を使いこなせていないことが原因だった。

追い打ちをかけたのが、第一次・地ビールブームの終焉である。酒税法改正でビール事業への参入が相次ぎ、低品質なクラフトビールが広まったことで消費者からの関心が薄れてしまったのだ。

当時、ある試飲会に参加した鈴木氏によると「明らかに酸化したビールもあり、半分は売ってはいけないレベルだった」。日本のクラフトビール産業自体がなくなる危険を感じるほどだったという。

その後も、レストラン事業は赤字が続き、鈴木氏自身も数年間は給与なしで働いた。貯金を崩して生活し、朝の6時から夜の12時まで働いても無給という状況が続いていたという。

国内初の「金賞」を取るも、売り上げは全く伸びず……

ビール事業からの撤退も頭をよぎったが、何とか事業を継続できたのは「伊勢という名がつく以上、世界に通用するビールを造りたい」という思いがあったから。

ビールが世界基準を満たしているかを判断するのは、国際的なビール品評会の審査員だ。審査員になれば、自社のレベルや評価基準が分かると考えた鈴木氏は、筆記試験と官能試験をクリアし、わずか2カ月で資格を取得。1999年にはわずか2人しかいない全米大会の日本代表審査員に選ばれた。

鈴木氏は、審査員として世界基準のビールに触れたことで、自社商品との間に大きな差があることを痛感したと振り返る。ここで得た知見を自社の製造にフィードバックしながら、世界水準を目指していった。

そして2003年、ついに快挙を成し遂げた。オーストラリアで開催された「Australian International Beer Awards（AIBA）」で金賞を受賞。日本のクラフトビールメーカーとして初の金賞獲得でもあり、目標だった世界基準をクリアした瞬間だった。

ところが、世界に認められても、変化は何も起きなかった。ビールの売り上げが全く伸びなかったのである。

8000リットルのビールを泣く泣く廃棄したトラブルも

「世界タイトルを取ったビールなら売れると思ったが、全く影響がなかった。そこで、問題は『商品』ではなく『経営』にあると気が付いた」（鈴木氏）

世界から認められる商品があっても、経営が誤っていれば消費者には届かない。そこで、財務や経営戦略をいちから学び、考え方を身につけていった。そのかいあって2004年頃から黒字化の兆しが見え始め、2008年頃には安定した利益を確保できるように。金賞を取ってから約5年、ようやく伊勢角屋麦酒は「会社」として歩み始めた。

経営が安定し始めた2009年頃、鈴木氏は再び酵母研究に取り組み始めた。2011年に三重大学大学院に入学、その後に博士号を取得。学術的な裏付けで技術力を高めた。2018年には最新鋭の設備を備えた新工場が稼働した。

当時最新鋭のフルオートメーション設備を導入したのだが、思うように使いこなせずに製造初期は品質にばらつきが発生するトラブルもあった。基準に満たないビール、約8000リットルを廃棄したことも。

「お前たちはそんなレベルでビール造りをしていたのか！」「俺たちが目指しているのは世界一じゃないのか！」――鈴木氏の怒号が飛び交う中、膨大な水で薄めながら売れば1000万円近くになる量のビールを流す。「身を切られるぐらい痛かった」と鈴木氏は振り返る。その後、品質は安定し生産能力は従来の8倍に拡大した。

生産能力の増強にともない、人材採用にも力を入れ始めた。国内外での受賞歴や、鈴木氏自身が学術論文を発表していたこともあり、京都大学大学院、一橋大学、筑波大学など、名だたる大学から優秀な人材が集まった。「社内にはマスター（修士）、ドクター（博士）を持つ人材がゴロゴロいる」と鈴木氏が説明するように、今では地方の中小企業としては異例の人材層を抱えるほどだ。

直近の2025年11月期、二軒茶屋餅角屋本店の年商は約14億円と、創業当時の8000万円から17倍超に成長。売上の95％をビール事業が占め、利益率も前年から16％伸びたという。

「1本1万円」のビールも販売

鈴木氏によると、日本のクラフトビール市場はビール市場全体の1〜2％に過ぎず、アメリカ（20％超）と比べて小さい。鈴木氏は市場が拡大しない理由を2つ挙げる。

1つは、日本特有の飲酒文化。「とりあえず生ビール」で乾杯する習慣があり、個々人が好きなビールを選ぶ文化が育ちにくい。個性豊かなクラフトビールを選ぶ機会が少ない。

もう1つは家庭醸造の禁止だ。「日本は家庭醸造が100％禁止。反対にアメリカでは50年ほど前から、100万人以上が造っていてレシピ本も販売しているほど」と鈴木氏は説明する。日常的にクラフトビールに触れる機会がないため、リテラシーが育たない。

しかし、裏を返せば、市場にはまだ大きな成長余地があるともいえる。クラフトビール市場には近年、アサヒビールやキリンビールなどの大手メーカーが参入し、競争が激化してきた。ISEKADOを含め、従来のプレイヤーにとっては脅威になりそうなものだが、鈴木氏は「大手が手がける商品は、エントリーモデルとして市場を広げる効果がある」と歓迎する。手に取りやすい商品から、クラフトビールに興味を持つ層が増えるという考え方だ。

そんな中でISEKADOが取る戦略は、幅広い商品を展開すること。常時、十数種類以上のビールを展開し、量販店向けの300円台の商品から、販売数量を絞った高単価な限定ビールも販売している。

わずか100リットルしか製造しない「KADOLABO」シリーズ（1本数千円〜）のほか、過去にはビールを凍らせて旨味を凝縮し、ウイスキー樽で6カ月熟成させた1本1万円の「DIGNITY（ディグニティ）」も販売した。

また、海外進出も積極的に行い、13カ国へ展開。2025年7月には海外で生産する新ブランド「ISEKADO International」を立ち上げた。ベトナムの協力工場で生産した商品は日本でも販売しており、軌道に乗れば、タイやネパールでの展開も検討している。こうした取り組みを交えつつ、3年後をメドに売上高を25億円まで伸ばす計画だ。

伊勢の小さな餅屋から生まれたビールは、創業当初から掲げる「世界に通用するビール」として、着実に存在感を強めている。伊勢から世界への挑戦は今後も加速しそうだ。

（カワブチ カズキ）