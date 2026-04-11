ゴールデンウィーク（GW）に、東京から大阪まで車で帰省しようと考えている人もいるでしょう。ただ、いざ調べてみると「高速代＋ガソリン代で片道約2万円」と聞いて驚く人も多いです。さらに、GW期間中は高速の割引が使えないケースもあって、思った以上に出費がかさむこともあります。 そこで本記事では、車移動と新幹線の費用を比較して、どちらがお得なのかを分かりやすく解説します。 車移動