興味深そうに家元の説明を聞きながら、花を鑑賞されるお二人。春らしい淡いピンクのお洋服姿の秋篠宮妃紀子さま（59）と、薄いブルーの衣装をお召しになった次女の佳子さま（31）だ。４月８日、お二人は日本橋高島屋（東京都中央区）で開かれている「圓照寺門跡 山村御流いけばな展」を訪れた。奈良県奈良市にある圓照寺は尼僧が住職を務め、皇室ともゆかりの深い寺院である。「江戸初期に在位された後水尾天皇の第一皇女が出家し