台湾・国民党の鄭麗文主席（左）と握手する中国共産党の習近平総書記。国共トップの会談は2016年11月以来、約9年半ぶりとなった＝10日、北京の人民大会堂（新華社＝共同）【北京共同】中国共産党の習近平総書記（国家主席）は10日、台湾最大野党、国民党の鄭麗文主席（党首）と北京で会談した。双方は「台湾独立に反対する」との立場で一致した。国共トップの会談は2016年11月以来、約9年半ぶり。習氏は5月の米中首脳会談を前に