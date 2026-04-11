元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が11日までに自身のXを更新。ラーメン店における「ライス」をめぐる事態についてつづった。鈴木氏は9日夜の更新で「たしかに、セット頼んだんだけどライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど」と、ラーメン店で先にライスが運ばれ、その約2分後にラーメンがきたことを記した。そしてテーブルの上にお椀に入ったご飯だけが置かれた写真を添付しつつ「