北海道・羅臼名産の"幻のエビ"がSNSで話題になっている。 【写真】1貫7500円の握った姿！エビ味噌も濃厚そう きっかけになったのは 「一貫7,500円の寿司を間違えて注文してしまった空港でおやつ代わりに立ち食い寿司食べててエビ注文したら、『少しお時間いただきますがよろしいでしょうか』『握る前にお写真撮られますか』と大将から言われ、何かこれだけ馬鹿に丁寧だなと違和感を感じていた」 というYosisyunさんの体験談。