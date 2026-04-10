国会で審議された「医療保険制度改革関連法案」には75歳以上の後期高齢者に関する変更も含まれている。74歳現役FPの浦上さんは「これが実現すれば、金融資産への二重課税となり、平均的な収入の人で年間17万円の増税になる」という――。写真＝iStock.com／miya227※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miya227■後期高齢者の税負担が増える？現在、2026年の通常国会で「医療保険制度改革関連法案」が審議中だ。この法案には