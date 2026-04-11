〈高市早苗首相が居残る総理執務室の「隠し部屋」資料読みで電話は無視、タバコを吸い続け…《高市官邸・深層レポート》〉から続く3月下旬、高市首相はこんな愚痴をこぼしていた。【画像】高市がブチギレた“新・参院のドン”「なんで衆院でできたのに参院でできないの」Xでの発信が目立つ高市早苗首相©時事通信社「荷崩れして法案が送られてきたら…」政治部デスクの解説。「高市首相は新年度予算案の年度内成立にこ