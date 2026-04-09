4月8日、俳優の黒沢年雄がオフィシャルブログ『クロちゃん』を更新し、行きつけのパン店を訪れた際のエピソードを投稿した。店員の接客に意見を述べたが、その内容が物議を醸している。発端となったのは、《思いやりと気遣いと融通とは。》と題した投稿。黒沢は横浜のホテルにあるフィットネスクラブに通っており、ホテルの地下にあるパン店がお気に入りで買い物することを明かした。「黒沢さんがジムの会員であることから、駐