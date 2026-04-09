秋篠宮家が「お金が足りない」とこぼされていたことが話題になりました。皇族には「内廷費」が支給され、しかも秋篠宮家は、皇嗣になられたことで、内廷費が増額されたにもかかわらず「さらなる増額を望んでいる」ということに、宮内庁の職員から疑問の声があがっていたのです。この背後には悠仁さまの「皇太子」としての立場がなかなか確定しないことへの苛立ちがあるのでは、とも考えられます。一方で、高市氏が男系男子のみの天