韓国チアリーダーのキム・ドアがボリューミーなスイムウェアSHOTで注目を集めている。【写真】「期待していいよ」キム・ドアの“脱アジア級”ボリューム感キム・ドアは最近、自身のインスタグラムで「コンコン、入ってもいいですか？」とキャプションに綴り、1本の動画を投稿した。公開された動画には、柔らかな日差しが差し込むアンティーク調の室内でダンスを披露するキム・ドアが写っている。ニット素材のクリーム色スイムウェ