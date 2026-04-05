オリオン宇宙船の窓から地球を見つめるNASAのクリスティーナ・コック飛行士/NASA via CNN Newsource（CNN） 現在宇宙を猛スピードで突き進んでいる「アルテミス2」ミッションの飛行士4人。これまでのところ、おおむね静かな旅が続いており、心の平穏をかき乱すような飛行中の問題は全くと言っていいほど発生してない。ただし、トイレを除いて。「アルテミス2」の飛行士が乗るオリオン宇宙船では、ミッション3日目が終わりを迎えよ