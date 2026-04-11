【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で、米国とカナダの飛行士４人を乗せた宇宙船「オリオン」が１０日夜（日本時間１１日午前）、地球に帰還する。大気圏に再突入し太平洋に着水するまでの間、宇宙船は極限の高温にさらされるうえ、飛行士の全身に大きな力がかかる。緊張感が高まる最後の難関となる。オリオンはアポロ計画以来約半世紀ぶりとなる月の裏側の飛行を終え、地球へ向かっている。オリオ