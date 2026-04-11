〈「お前の家、放火されたって」ある日、実家が“連続放火魔”のターゲットに…元『JUDY AND MARY』TAKUYA（54）が明かした衝撃の過去〉から続く“ジュディマリ”こと「JUDY AND MARY」の解散から、四半世紀が経過した。伝説のバンドということもあり、解散後も各メンバーには注目が集まっており、ギターを担当していたTAKUYAさん（54）が最近タイ・バンコクに移住したと発表して話題となった。【あれから四半世紀】ジュディマリ