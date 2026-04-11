社員が学生時代に借りた奨学金の返済を「肩代わり」する企業が増えている。２０２１年度に導入された新たな返済制度により、社員と企業の税負担が軽減されるからだ。物価高騰や返済金利上昇に苦しむ若手社員らの不安を解消し、優秀な人材の確保につなげる狙いもある。（武石将弘）全額返済支援「１０年以上も返済が続くと思うと負担だった」高齢者向け配食サービスのシルバーライフ（東京）に１９年に入社した橋村祐太さん（