8日、ドラマ『月夜行路 −答えは名作の中に−』（日本テレビ系）の放送がスタート。第1話には女優の佐々木希（38）がゲスト出演した。同作は、『暗黒女子』『絶対正義』などの著作で知られる秋吉理香子氏の小説が原作。家庭生活に悩む主婦と文学オタクのバーのママが出会い、文学知識と洞察力を生かして事件の真相を暴いていくミステリードラマだ。波瑠（34）と麻生久美子（47）のダブル主演も注目を集めているが、第1話には佐々木