米トランプ大統領の妻メラニア夫人が９日（日本時間１０日）、ホワイトハウスで少女買春の罪などで起訴され、自殺したエプスタイン氏との関係を否定する異例の声明を発表した。メラニア夫人は「私とあの恥ずべきエプスタインを結びつける嘘は今日をもって終わらせる必要があります」と宣言。司法省が公開した捜査資料からエプスタイン氏の側近のマクスウェル氏とのメールのやり取りが見つかっているが「エプスタインや共犯者の