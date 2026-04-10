LINEヤフーは、LINEなど同社のスマートフォン向けアプリの一部が、衛星通信サービス「Starlink」上で利用可能になると発表した。4月13日から、順次対応する予定。 対応するアプリは、「LINE」「Yahoo! JAPAN」「Yahoo!防災速報」「Yahoo!天気」「Yahoo!メール」「Yahoo!マップ」「Yahoo!乗換案内」「Yahoo!カーナビ」「Yahoo!ニュース」の9つ。 これにより、圏外となる山間部