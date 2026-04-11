北九州市指定の家庭用ごみ袋がなぜか中国で人気を集め、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】中国で重宝されている北九州市の指定ごみ袋「中国のいろんな都市で使われている北九州市の家庭用ごみ(大)の袋 ゴミ用ではなく使い勝手が良く耐久性に優れた万能袋として人民に愛用されている」と紹介したのは沖縄県北中城村で中国茶販売と茶樓運営を手がけている茶樓雨香の店主（@charou_uka）。半透明のビニールに「ごみの資源化・