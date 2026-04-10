「還暦になったこの節目に、恥ずかしげも無く写真集を出す事となりました」今年5月発売の初のソロ写真集＆カレンダー『言魂（ことだま）-10カラットの呟きと共に-』（ワニブックス）の告知に際してこのようなコメントを残した錦織一清（60）。錦織は人気アイドルグループ・少年隊としてデビュー。“ニッキ”の愛称で長年親しまれてきたが、写真集の発売はグループ時代以来、じつに38年ぶりとなる。「錦織さんはここ近年ソロとして