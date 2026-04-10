パドレス守護神が6試合無失点…米記者は快挙期待【MLB】パドレス 7ー3 ロッキーズ （日本時間10日・サンディエゴ）パドレスのメイソン・ミラー投手が打者を圧倒し続けている。9日（日本時間10日）の本拠地ロッキーズ戦では、同点の9回に登板し3者連続空振り三振で仕事を終えた。ここまで6回1/3を投げ、19個のアウトのうち16個を三振で奪っている。この日は最速103.4マイル（166.4キロ）を計測。切れ味鋭いスライダーを交え、わ