日田警察署 大分県日田市に住む60代の男性が134万円をだまし取られるニセ警察官の詐欺被害にあったことがわかりました。 警察によりますと4月2日、男性の携帯電話に総務省を名乗る男から電話がかかり「あなた名義の電話番号から、大量に悪質なメールが送られている。犯罪に使われているので、あなた名義の電話番号をすべて止める。静岡県警の人に代わるので被害届を出してくれ」などと言われました。 電話を代わっ