米Intelは4月7日（現地時間）、プロフェッショナル向けグラフィックスアクセラレーター「Intel Arc Pro B70」「Intel Arc Pro B65」向けに最新ドライバ「32.0.101.8629 WHQL」の公開を開始した。これによってゲーミング向けより大規模な構成のプロ向け製品でもゲームを遊べるようになっている。Intel Arc Pro B70 / B65にゲーム用ドライバ登場。一方Intel XeSSのUnity向けSDKはアーカイブIntel最新グラフィックス向けのドライバア