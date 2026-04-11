夕食後の3時間で「良質な睡眠」にする方法とは！？ 就寝前に副交感神経を優位にする 「質のよい睡眠」とは何か？たとえ長時間寝ても疲れがとれないことがあります。逆に、短時間でもすっきり目覚めることができる場合も。ではどうすれば「質のよい睡眠」を手に入れることができるのか？ポイントは夕食後の３時間の過ごし方にあります。 夕食中は口を動かし食事を楽しみ、交感神経の働きが急上昇します。けれども食後は胃腸