既婚歴のない男性のがん罹患（りかん）率は、離婚や死別を含む既婚歴のある男性と比べて68%高く、女性ではその差はさらに大きく、83%に上ることがわかった/Jamie Grill/Tetra Images/Brand X/Getty Images（CNN）昨今みられる婚姻率の低下により、潜在的な健康上のメリットを享受できない人が出てくる可能性があることがわかった。8日に学術誌「キャンサー・リサーチ・コミュニケーションズ」に掲載された研究は、結婚ががんリスク