4月11日は25℃以上の「夏日」の地点が多くなる見込みだ。気象庁は「今夏も平年より暑くなる」と予測する中、注目されるのは昨夏、都道府県庁所在地で唯一「猛暑日ゼロ」だった地域や、100年以上「猛暑日ゼロ」の東京からも近い海の街だ。気象キャスターの佐藤圭一さんが灼熱の日本列島で国民が「命を守るためにすべきこと」とともに「意外な涼しい場所」をレポートする――。日本気象協会のニュースリリースより日本は3年連続で「