モデルでタレントの梅宮アンナ（５３）が９日、都内で行われた「アストラゼネカ株式会社×株式会社ファミワン共催婦人科がん啓発セミナー」に女優の西丸優子（４５）とともに出席した。４月９日は子宮の日。この日は「学んで備える、女性のがんとキャリア」と題し、がん治療経験のある梅宮と西丸が治療やキャリアとの両立について語った。梅宮は２０２４年にステージ３Ａの特殊性乳がん「浸潤性小葉がん」と診断され手術