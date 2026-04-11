「皆さんがこれから取り組む仕事は、私の防衛大臣としての判断と意思決定を支え、自衛隊が任務を果たす上で不可欠の要素となる」【画像】滝川クリステルは胸元のカッティングとパールが特徴的な純白ワンピースで…小泉進次郎夫妻の“はにかみツーショット”4月1日、東京・市ヶ谷で行われた防衛省の入省式。訓示でそう力強く語った小泉進次郎防衛相（44）だが、実はこの日……。家では絵本の読み聞かせを担当小泉氏と言えば、4