ラオス・ルアンプラバン、ビエンチャン、タイ【ルアンプラバン共同】ラオスで3人の少女を買春した疑いで、現地警察が日本人の男（52）を逮捕したことが9日分かった。地元当局の関係者が明かした。少女は男の宿泊先への強制捜査で保護。ラオスでは日本人を含む外国人による児童買春が問題化し、現地警察が捜査を本格化させたもよう。在ラオス日本大使館はラオス当局から「昨年12月8日に児童に対する強姦罪で日本人を拘束した」